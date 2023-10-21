Орловским предпринимателям возместят часть налогов

Для этого бизнесу надо принять участие в конкурсном отборе.

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области объявил о старте отбора заявок по предоставлению субсидий из областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей. Победителям возместят часть фактически понесенных затрат, связанных с уплатой отдельных видов налогов. Отбор проводится в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства региона от 19 мая 2023 года № 380.

Субсидии предоставляются при условии выполнения установленных обязательств. В частности, претендент должен иметь статус социального предприятия (по состоянию на 1 июля 2023 года). Он должен дать обязательство о ежегодном (в течение 2 лет) подтверждении статуса социального предприятия и о сохранении численности работников (последнее правило не применяется в отношении ИП, не являющихся работодателями).

Также участники отбора должны соответствовать ряду требований. Например, обязательно наличие государственной регистрации на территории Орловской области и осуществление хозяйственной деятельности в регионе более 3 месяцев подряд. У участника отбора не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий и инвестиций.

Участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. Субсидии не дадут, если руководитель или главный бухгалтер юрлица числится в реестре дисквалифицированных лиц. Господдержка не положена иностранным юридическим лицом, оффшорным компаниям. Участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения.

Для участия в отборе социальные предприятия должны подать в департамент заявку и пакет документов, включая копии платежных поручений, подтверждающих платежи в бюджет по отдельным видам налогов за 2022 год, и копии налоговых деклараций субъекта по отдельным видам налогов за 2022 год. Недостоверность представленной информации, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица, может стать причиной для отказа выдаче субсидии. Размер субсидии рассчитывается исходя из суммы отдельных видов налогов, исчисленных за 2022 год, но не может превышать 100 000 рублей. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме в случае нарушения получателем условий ее предоставления. Дата окончания приема заявок: 17 ноября 2023 года 18.00 часов.

ИА «Орелград»