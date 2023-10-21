Житель Тросны ответил за насмерть сбитого пешехода

Дело о ДТП было рассмотрено Кромским районным судом.

В Орловской области вынесен обвинительный приговор в отношении жителя поселка Тросна, признанного виновным в серьезном нарушении Правил дорожного движения. Подробности сообщила пресс-служба Кромского районного суда, который рассмотрел данное дело. Заведено оно было по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Было установлено, что подсудимый на автомобиле двигался по трассе «М-2 «Крым». На территории Троснянского района машина сбила пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода слева направо относительно направления движения автомобиля.

Пострадавший получил травмы, от которых позже скончался в больнице. Суд установил, что водитель имел техническую возможность затормозить при появлении на проезжей части в зоне его видимости пешехода, однако этого не сделал. Более того, он не принял меры для оказания первой помощи пострадавшему, хотя это предписывают Правила дорожного движения. Водитель не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Вместо этого он сбежал с места дорожно-транспортного происшествия, оставив раненного пешехода без помощи, хотя тот находился «в опасном для жизни состоянии на автодороге».

С учетом всех обстоятельств приговором Кромского районного суда виновнику смертельного ДТП назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, отбывать которое он будет в колонии-поселении. В качестве дополнительного наказания мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 10 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.

ИА «Орелград»