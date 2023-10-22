Орловские животноводы недосчитались коз и овец

В Орловской области сократилось поголовье мелкого рогатого скота.

Орелстат представил оперативные данные о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях Орловской области в январе-сентябре 2023 года. Согласно им, по состоянию на 1 октября стадо крупного рогатого скота организаций насчитывало 119,7 тысячи голов, или 103,3 процента к уровню на 1 октября 2022 года, в том числе коров – 33,3 тысячи (96,9 процента). Что касается других сельскохозяйственных животных, то поголовье свиней в сельхозорганизациях региона составляет 1,161 миллионов голов (101,7 процента), овец – 2,3 тысячи (77,7 процента) и птицы – 1,953 миллиона голов (98,7 процента).

Обращает на себя внимание тот факт, что поголовье мелкого рогатого скота сокращается уже не один месяц, равно как и птицы, коров и свиней. Так, ранее Орелстат сообщал, что в Орловской области в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 сентября 2023 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года отмечено увеличение поголовья крупного рогатого скота – на 1000 голов. При этом поголовье коров сократилось на 1,6 тысячи, свиней – на 12,5 тысячи голов, овец и коз – на 2,7 тысячи, птицы – на 130,4 тысячи голов.

«В сельскохозяйственных организациях в период с 01.09.2022 года по 01.09.2023 года численность крупного рогатого скота увеличилась на 4,6 тысячи голов (на 3,9 процента), – следует из аналитического отчета. – Поголовье коров, напротив, сократилось на 0,8 тысячи голов (на 2,4 процента), свиней – на 8,2 тысячи голов (на 0,7 процента), овец – на 0,6 тысячи голов (на 19,1 процента) и птицы – на 75,9 тысячи голов (на 3,8 процента). Стадо коров увеличилось в шести районах области, а в Урицком и Должанском районах осталось на уровне прошлого года».

ИА «Орелград»