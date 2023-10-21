Орловское УФСИН посетил известный психолог

Михаил Хасьминский провел семинар о формировании мировоззрения.

Управление ФСИН России по Орловской области посетил Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии, заместитель председателя Общественного совета ФСИН, президент фонда по профилактике суицидального поведения «Выход есть всегда». Он провел семинар для сотрудников Управления, рассказав им о формировании мировоззрения, как основном методе предотвращения деструктивных форм поведения. Известный психолог на конкретных примерах детально рассмотрел методы предотвращения суицидального поведения в комплексном подходе к данной проблеме.

«Особое внимание уделил вопросам выявления суицидентов, особенностям организации работы с ними, – сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. – Кроме того, дополнительно с его стороны были предложены эффективные методики работы с людьми, находящимися в тяжелой кризисной ситуации. Также состоялась совместная встреча Михаила Хасьминского и директора общественного фонда профилактико-адаптационно-реабилитационного комплекса Парк «Преображение» Орловской области Василия Паскару с врио начальника УФСИН России по Орловской области Станиславом Чижиковым по вопросам взаимодействия с региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов УИС Орловской области. По итогам встречи Станислав Чижиков поблагодарил Михаила Хасьминского за выступление, особо подчеркнул актуальность темы и выразил надежду на продолжение совместной работы».

Кроме того, Михаил Хасьминский подарил ведомству книги от фонда по профилактике суицидального поведения «Выход есть всегда», рекомендованные ФСИН России для использования в служебной деятельности. К слову, чуть ранее в систему Орловского УФСИН прошла неделя молитвы. В ее рамках помощник начальника управления по организации работы с верующими Сергий Крючков посетил СИЗО-1 в Орле, колонию-поселение №3 в поселке Шахово), а также исправительные колонии №№ 5 и 6 в Нарышкино и Шахово, где совершил богослужения в домовых храмах.

«Неделя молитвы проходит в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на канонической территории Русской Православной Церкви дважды в год – на Крестопоклонной седмице Великого поста и в течение семи дней, предшествующих празднику Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемому 14 октября, – пояснили в УФСИН. – В эти дни в храмах и молельных комнатах исправительных учреждений Орловской области совершались богослужения с особыми молитвенными прошениями о подозреваемых, обвиняемых и осужденных, о совершении правосудия, о жертвах преступлений – как об их телесном и материальном благополучии, так и о состоянии их души, духовном освобождении от пережитого, о семьях людей, содержащихся в местах лишении свободы, о возвращении осужденных в общество, а также о сотрудниках уголовно-исполнительной системы».

ИА «Орелград»