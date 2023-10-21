В Орловской области 20 районов снизили преступность

В числе лидеров оказалась половина районов областного центра.

Региональное Управление МВД России сообщило о состоянии оперативной обстановки в Орловской области за 9 месяцев 2023 года. Из ведомственного документа следует, что общественно-политическая ситуация в регионе все это время оставалась стабильной, причем продолжает сохраняться устойчивая тенденция сокращения количества зарегистрированных преступлений. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года динамика снижения составила 7,4 процента.

«Снижение регистрации преступлений отмечается в 20 районах области, наибольшее – в Железнодорожном и Заводском районах города Орла, а также в Корсаковском, Троснянском, Сосковском, Дмитровском и Шаблыкинском районах, – следует из данных регионального УМВД. – В истекшем периоде текущего года органами и подразделениями внутренних дел области был осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности».

Наиболее распространенными криминальными деяниями по-прежнему остаются преступления против собственности, доля которых в общей структуре преступности за прошедшие три квартала составила 61,9 процента. На втором месте с долей 11,3 процента идут преступные посягательства против личности, на третьем с долей 9 процентов – преступления экономической и коррупционной направленности. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, составили 6,4 процента всех зарегистрированных в регионе преступных деяний.

«В отчетном периоде меньше совершено изнасилований, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж всех форм собственности, хищений и угонов транспортных средств, – сообщает УМВД. – Принятыми мерами оперативно-розыскного характера задержано 137 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение 22 лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность трех неопознанных трупов».

ИА «Орелград»