Под Орлом устроили «охоту» на пешеходов и спящих водителей

Сотрудники ГИБДД провели ряд профилактический акций.

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Орловской области, в регионе в последние дни сотрудники ДПС провели несколько профилактических акций. Например, в Должанском районе, в Мценске и Мценском районе было проведено профилактическое мероприятие «Пешеход». Главная цель таких акций заключается в повышении дорожной грамотности и профилактике дорожно-транспортных происшествий. При этом сугубо информационной такие акции не назовешь.

Например, во время мероприятия сотрудниками отделения ДПС ГИБДД МО МВД России «Мценский» было составлено 13 административных материалов на пешеходов. Наказаны они были за переход проезжей части в неустановленном месте. Кроме того, полицейские провели профилактические беседы с пешеходами, вручили им памятки и объяснили, что в темное время суток надо носить одежду световозвращающими элементами. Это может спасти жизнь, так как «в условиях недостаточного уличного освещения водитель не всегда может заметить пешехода».

В Должанском районе сотрудники ДПС в рамках акции особенное внимание сосредоточили на тех участках автодорог, где имеются нерегулируемые пешеходные переходы. Кстати, в зоне видимости пешеходных переходов гражданам необходимо переходить проезжую часть только в его пределах. В случае нарушения этого правила грозит административная ответственность по статье 12.29 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. В Должанском районе, например, в рамках проведенной акции по данной статье к административной ответственности было привлечено трое граждан.

А в Свердловском районе Орловской области сотрудники ОГИБДД провели акцию «Не спи за рулем», которая прошла на 34-м километре федеральной автодороги Орел-Тамбов. Участие в акции также приняли инспекторы ТОГАДН по Орловской области МТУ Ространснадзора по ЦФО. Они проверяли соблюдение водителями режима труда и отдыха, интересовались у них временем, проведенным в пути, а также разъясняли причины ДТП, одной из которых является утомляемость водителя.

«В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили водители памятки с указанием стоянок для отдыха, обустроенных на федеральных автодорогах, проходящих через Орловскую область, – сообщили в УГИБДД. – К акции «Не спи за рулем» также присоединились работники автозаправочных станций, которые призывали водителей не рисковать своей жизнью, не подвергать опасности окружающих людей и в случае возникновения чувства усталости всегда останавливаться и отдыхать».

ИА «Орелград»