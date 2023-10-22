Более 4000 тысяч ливенцев лишись права выезда за рубеж

Ограничения на граждан наложили судебные приставы-исполнители.

Как сообщили в администрации города Ливны, текущие результаты работы Ливенского районного отделения судебных приставов были обсуждены на оперативном совещании у главы города. С докладом выступила начальник отделения Людмила Бахтина. Они озвучила основные статистические показатели. В частности, было отмечено, что в 2023 году с целью своевременного и полного исполнения требований исполнительных документов судебными приставами было вынесено 109 116 постановлений об обращении взыскания на денежные средства, 16 670 постановлений на удержание из заработной платы и пенсии.

Кроме того, приставы вынесли 1918 постановлений о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств и 2545 постановлений – в отношении недвижимого имущества, 4187 постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ. в целом за отчетный период времени на исполнении в Ливенском РОСП находилось 50 226 исполнительных производств (примерно на уровне 2022 года), из них в 2023 году было возбуждено 22 299 производств.

Остаток на 1 октября составил 27 155 исполнительных производств, – сообщила также Людмила Бахтина. Окончено и прекращено за девять месяцев 2023 года 22 845 исполнительных производств на сумму 557,685 миллиона рублей (в аналогичном периоде прошлого года – 22 198 производств на 402,09 миллиона рублей). Окончено фактическим исполнением 14 538 производств на сумму 108,489 миллиона (годом ранее было окончено 15 921 производств на 104,505 миллиона рублей).

ИА «Орелград»