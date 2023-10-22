КСП проверила МУП «Мценскфармация»

Серьезных претензий к работе предприятия у аудиторов не возникло.

Контрольно-счетная палата города Мценска проверила финансово-хозяйственную деятельность МУП «Мценскфармация» за 2020-2022 годы, в том числе изучив вопросы своевременности и полноты перечисления прибыли в бюджет Мценска. В целом у аудиторов не возникло серьезных претензий к работе предприятия, грубых нарушений выявлено не было. Напротив, в отчете КСП отмечены положительные моменты, благодаря которым указанный МУП можно даже ставить в пример другим.

Так, предприятие в последние годы регулярно получало прибыль с превышением плана, хотя в 2020 году по сравнению с уровнем предыдущего года и произошло ее снижение на 17,4 процента. Впрочем, тогда началась пандемия новой коронавирусной инфекции, что отразилось на всей экономике. По итогам 2022 года предприятие получило прибыль в сумме 2,269 миллиона рублей при плане в сумме 1,61 миллиона. Чистая прибыль при этом по сравнению с 2021 годом возросла на 18,3 процента. Средняя наценка на лекарственные препараты и сопутствующие товары составила 16,2 процента.

«У предприятия в течение трех проверяемых лет величина собственных оборотных средств имеет положительное значение, что показывает устойчивое финансово-экономическое положение предприятия, – отмечено в отчете КСП. – Предприятие платежеспособно, дебиторская задолженность с каждым годом снижается. Основную долю в объеме дебиторской задолженности составляет задолженность по векселю МУП «Коммунальщик». Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 794 тысячи рублей. По сравнению с 2020 годом задолженность снизилась на 28,4 процентов. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет».

При проверке правильности начисления и выплаты заработной платы и премий директору МУП «Мценскфармация» нарушений не было установлено, равно как и при выборочной проверке заработной платы заместителя руководителя, главного бухгалтера и работников предприятия. Не зафиксировали аудиторы и превышения фактического соотношения среднемесячной зарплаты руководителя, его заместителей, главного бухгалтера и сотрудников предприятия. Что касается выявленных нарушений, то КСП разве что отметила то, что в нарушение ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях» предприятие не запрашивало согласия собственника на крупные сделки в течение 2020-2022 годов на поставку коммунальных услуг.

ИА «Орелград»