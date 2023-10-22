В Ливнах применили меры к нерадивым арендаторам

Работу по взысканию платежей в бюджет обсудили в местной мэрии.

Начальник управления муниципального имущества администрации города Ливны Валерий Малаханов на оперативном совещании в мэрии рассказал о работе отдела земельных отношений за 9 месяцев работы 2023 года. Краткая версия его доклада приведена на сайте администрации города. Особое внимание докладчик акцентировал на взимании арендных платежей, поскольку это одна из важных доходных статей муниципального бюджета. Малаханов сообщил, что платежная дисциплина некоторых арендаторов далека от совершенства. Только в текущем году власти направили 83 претензии должникам на общую сумму более 30 миллионов рублей.

«Вопросы сокращения задолженности по арендной плате также выносятся на рассмотрение рабочей группы по противодействию теневой занятости и легализации трудовых отношений, – рассказал Валерий Малаханов. – За отчетный период проведено пять заседаний комиссий, на которых рассматривались причины неплатежей арендаторов, осуществлялся поиск путей выхода из сложившейся ситуации, для того, чтобы избежать судебных разбирательств, в тех случаях, когда это возможно».

Однако, несмотря на такие меры, некоторые простые граждане и организации продолжают копить долги, не внося обязательные платежи за аренду муниципальной земли, например. В мэрии подобное бездействие назвали злоупотреблением правом. Власти подчеркнули, что споры сначала решаются в досудебном порядке, но если это не помогает, то на нерадивых арендаторов подают в суд исковые заявления о взыскании задолженности и пени.

«В ряде случаев задолженность погашается только после получения должником искового заявления, – отметил докладчик. – За 9 месяцев 2023 года в суды общей юрисдикции подано 19 исков. Сумма, взысканная в судебном порядке, составила около 2,4 миллиона рублей. С целью взыскания задолженности управлением на постоянной основе проводится работа по взаимодействию со службой судебных приставов по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки в рамках исполнительного производства. За отчетный период отделом судебных приставов-исполнителей по городу Ливны взыскано более 1 миллиона рублей в бюджет города».

Добавим, что всего в 2023 году в муниципальный бюджет от аренды земельных участков поступило 15,572 миллиона рублей. Продажа земли принесла местной казне еще 2,948 миллиона рублей, но это на 24 процента меньше, чем было за аналогичный период в 2022 году.

ИА «Орелград»