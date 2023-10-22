Орловцев проверят на знание бального этикета

22.10.2023 | 10:00 Культура, Новости

Жителей города ожидают мастер-класс и танцевальная викторина.

Орловский областной центр народного творчества анонсировал проведение мастер-класса «Осенний контрданс». Мероприятие реализуется в рамках программы «Пушкинская карта», оно пройдет 27 октября в 13:00 в концертном зале Центра. Продолжительность мероприятия составит чуть более часа, однако организаторы обещают гостям довольно интересную программу. Сообщается, например, что на мастер-классе «будут продемонстрированы красота и многообразие исторических танцев, состоится знакомство с лучшими классическими произведениями музыкальной культуры».

В программу мероприятия также включена викторина «Дамы против кавалеров», участников которой проверят на знание бального этикета. Также гостей мероприятия ожидает разучивание исторических танцев, таких как полька и фигурный вальс, под руководством Ольги Снурницыной, основателя студии исторических танцев «Династия».

Музыкальный подарок – исполнение классических произведений на скрипке от лауреата Всероссийских конкурсов и фестивалей Анны Засориной, – добавили в Орловском областном центре народного творчества. – Действует дресс-код. Классический вариант одежды: дамы – нарядные платья (длина миди, макси) и удобные туфли; кавалеры – рубашка, брюки, удобные туфли. Допускается форма учебного учреждения. Мероприятие доступно по «Пушкинской карте».

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»


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