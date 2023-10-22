УФАС проверит земельные торги под Орлом

Жалоба на организатора торгов поступило от потенциального участника.

Управление муниципального имущества, землепользования и архитектуры администрации Орловского муниципального округа выступит ответчиком по антимонопольному делу, которое рассмотрит специально созданная комиссия Орловского УФАС России. Соответствующие уведомление управлению уже направлено. До вынесения решения по поступившей жалобе торги приостановлены. На действия чиновников пожаловался один из потенциальных участников аукциона по продаже земельных участков из категории земель населенных пунктов.

Как следует из материалов дела, на торги было выставлено три лота – три участка, расположенные в деревне Некрасовка Лошаковского сельсовета. Разрешенное использование земель: для ведения личного подсобного хозяйства. Иными словами, на торги было выставлено три приусадебных участка. Площадь одного из них составляет 1894 квадратных метра, площади еще двух – по 2500 квадратных метра.

Из жалобы следует, что извещение о проведении аукциона не соответствует требованиям действующего законодательства, причем в жалобе приведен довольно длинный список нарушений, которые якобы были допущены организаторами. Например, заявитель указывает на то, что проект договора купли-продажи не содержит ограничений, установленных в отношении земельных участков.

Между тем, согласно извещению, на земельных участках установлены ограничения: водоохранная зона реки Сухая Орлица, границы зоны с особыми условиями использования территории линии электропередачи. Однако проект договора купли-продажи не содержит и обязательств покупателя о соблюдении таких ограничений. Такая информация, считает заявитель, должна содержаться в договоре, так как обратное «создает противоречия между проектом договора и Гражданским кодексом Российской Федерации, что в свою очередь ведет к его незаключенности».

Впрочем, доводы из жалобы еще предстоит изучить и проверить, и нет никакой гарантии, что она будет признана обоснованной. Но Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению. Организатору торгов предписано представить в антимонопольный орган письменные объяснения по доводам, изложенным в жалобе, а также необходимые документы и сведения.

ИА «Орелград»