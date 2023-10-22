Орловцу, протаранившему забор соседей, вынесли приговор

Уголовное дело слушалось Колпянским районным судом.

В Орловской области Колпнянский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Осужденному назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами сроком на 2 года и 10 месяцев. Кстати, осужденный обжаловал приговор в апелляционном порядке, но не добился его изменения. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что суд первой инстанции правильно квалифицировал действия мужчины и вынес законный и обоснованный приговор.

Как сообщили в пресс-службе Колпнянского районного суда, преступление было совершено в мае 2023 года. Мужчина сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь задним ходом, он допустил наезд на металлический забор, ограждающий территорию домовладения соседей. При выяснении обстоятельств этого необычного ДТП, сотрудники полиции установили, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.

В сентябре 2022 года он предстал перед мировым судом и был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 7 месяцев. Тогда его наказали в рамках части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за то, что мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Ему был дан шанс на исправление, которым он не воспользовался.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела, поскольку попался пьяным за рулем уже во второй раз. Его действия были квалифицированы следствием и судом по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В пресс-службе суда добавили, что при вынесении приговора была изучена личность подсудимого, учтены смягчающие наказание обстоятельства – возраст и состояние его здоровья, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

ИА «Орелград»