В администрацию Мценского района не пустят людей с гранатами

Для журналистов доступ в администрацию также ужесточен.

Вступило в силу новое положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в здании администрации Мценского района. Все сотрудники и посетители обязаны его соблюдать. В случае неисполнения требований сотрудниками назначается служебная проверка, а главе Мценского района направляется представление о наложении взыскания. По новым правилам, вход и выход осуществляется только через турникет по электронным пропускам или служебным удостоверениям.

Посетители допускаются в здание администрации только в рабочие дни и рабочее время по предварительной записи на прием к представителям органов власти. Списки граждан, предварительно записавшихся на прием, заранее передаются на пост охраны. Пропуск работников администрации в здание по магнитным ключам разрешается в рабочие дни с 7.00 до 20.00 часов. Гражданам, не являющимся работниками администрации, вход в здание воспрещен, за исключением случаев, когда они записаны на прием.

Работникам запрещается приглашать в администрацию граждан в целях, не относящихся к их трудовой деятельности. Интересно, что пропуск представителей средств массовой информации возможен только с разрешения главы Мценского района. Фото и видеосъемка в помещениях – также только по личному разрешению главы района. Запрещен пропуск в здание людей, имеющих при себе холодное или огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие, токсичные и наркотические вещества, горючие и легковоспламеняющиеся материалы, алкогольные напитки.

«Посетители при входе в здание могут иметь при себе портфель, папку, сумку и другие малогабаритные личные вещи, – говорится в тексте документа. – Работающий персонал при наличии подозрений имеет право попросить предоставить ручную кладь на досмотр как сотрудников, так и посетителей. В случае отказа предлагается оставить вещи на вахте до приезда сотрудников правоохранительных органов и выяснения обстоятельств дела».

Люди с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения, имеющие неудовлетворительное гигиеническое состояние или неопрятно одетые, граждане, нарушающие общественный порядок, а также посетители, отказавшиеся предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения, в здание администрации не допускаются.

ИА «Орелград»