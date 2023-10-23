Орловца наказали за поведение в суде

Уголовное дело на него завели за преступление против правосудия.

В Орле местного жителя осудили за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 297 Уголовного кодекса РФ. Как сообщили в пресс-службе Заводского районного суда, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца и 4 дня. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда в установленном порядке. Добавим, что наказание этот ранее судимый мужчина получил по совокупности приговоров.

В пресс-службе суда рассказали, что в июне 2023 года подсудимый присутствовал на судебном заседании. Там рассматривалось представление заместителя старшего судебного пристава Железнодорожного районного отделения УФССП. Он просил о замене подсудимому ранее наложенного на него наказания в виде штрафа другим видом наказания. Подсудимый повел себя так, как нельзя себя вести, особенно в зале суда.

«Пренебрегая нормами морали и нравственности, а также правилами поведения в суде, в нецензурной форме высказал в адрес участника процесса оскорбления и дал негативную оценку ее деятельности, проявив тем самым неуважение к суду, – так описывается поведение гражданина в информации пресс-службы. – Со стороны судьи гражданину было сделано замечание о недопустимом поведении в суде, после чего подсудимый был удален из зала судебного заседания. Должностным лицом высказывания осужденного были восприняты как унизительные и оскорбительные, подрывающие авторитет и унижающие честь и достоинство, как участника судебного разбирательства».

В ходе рассмотрения уголовного дела, заведенного за преступление против правосудия, подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением и признал себя виновным. По его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке. Суд пришел к выводу, что предъявленное гражданину обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

ИА «Орелград»