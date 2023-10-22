Правила работы продленки обновили в Ливнах

Положение об организации предоставления услуги утвердили власти города.

Администрация города Ливны издала постановление «Об организации предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня». В соответствии с этим документом появилось Положение, предназначенное для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Также была утверждена форма договора между такими учреждениями и родителями и законными представителями обучающихся. Предыдущие правила, регламентировавшие работы продленки, свою силу утратили.

Согласно новым правилам, в общеобразовательных учреждениях города Ливны могут создаваться группы продленного дня (ГПД). Они предназначены для присмотра и ухода за детьми, их воспитания и подготовки к учебным занятиям. В таких группах разрешено проводить физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия. Под присмотром и уходом в документе понимается «комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня».

Конкретные обязательства учреждения предусматриваются в договоре с родителями. Также власти города утвердили перечень услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД. Согласно этому пункту постановления, учреждение предоставляет бесплатно следующие услуги: хозяйственно-бытовое обслуживание детей; обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня; организация дневного сна для детей первого года обучения; организация самоподготовки; организация занятий по интересам.

Решение об открытии ГПД и о режиме пребывания в ней детей принимается самим учреждением, но с учетом мнения родителей. Создается такая группа в начале учебного года на основании родительских заявлений. Об этом руководитель учреждения обязан в письменной форме уведомить городское управление общего образования. Функционирование ГПД предусмотрено в течение учебного года в рабочие дни.

«Зачисление учащихся в ГПД и их отчисление осуществляются приказом директора учреждения на основании заявлений, поступивших от родителей (законных представителей), и заключенного договора между родителями (законными представителями) и учреждением, – говорится в тексте документа. – Зачисление учащихся в ГПД в течение учебного года производится только при наличии свободных мест».

ИА «Орелград»