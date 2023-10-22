Внедрение виртуальной школы вызвало вопросы у УФАС

Антимонопольный орган запросил дополнительные сведения у департамента образования.

Орловское УФАС России продолжает разбирательство по антимонопольному делу, участниками которого, в числе прочих, являются региональный департамент образования и бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования» (ОРЦОКО). Оно было возбуждено по признакам нарушения пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции». На очередном заседании комиссии были оглашены предварительные результаты. Из них следует, что в период с 2011 по 2013 годы в Орловской области при участии ООО «Белгородские информационные решения» и ООО «ФИТ» осуществлялось создание и внедрение региональной информационной системы для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме образовательными организациями, расположенными на территории Орловской области.

Начиная с 2014 года было проведено множество закупок на выполнение работ по модернизации, развитию, функционированию и эксплуатации региональной информационной системы в сфере образования. По данным УФАС, только за 2022-2023 годы ОРЦОКО было проведено не менее семи таких закупок, по итогам которых контракты заключались с единственным участником. А этот единственный участник для выполнения заключенных контрактов заключал договоры с вышеупомянутой компанией «ФИТ», предмет которых совпадает с техническим заданием по контрактам, заключенным между ним и ОРЦОКО.

Таким образом, фактическим исполнителем являлась не та компания, с которой заключало договоры бюджетное учреждение, а нанятая ею компания. Причем цена договоров между «подрядчиком» и «субподрядчиком» была существенно ниже стоимости контрактов, заключенных напрямую между победителем конкурсных отборов и ОРЦОКО. Орловским УФАС также установлено, что право использования информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа» (ИСОУ ВШ) было предоставлено «единственному участнику» только в июле 2023 года. Таким образом, у него отсутствовали права на использование ИСОУ ВШ до указанной даты. Выходит, эта компания не соответствовала требованиям, указанным в закупках, которые проводил ОРЦОКО до июля 2023 года?

УФАС попытается теперь выяснить, почему компания допускалась до участия в соответствующих закупках, почему с ней заключались контракты. Как следует из определения антимонопольной комиссии совокупность вышеизложенных обстоятельств может свидетельствовать о заключении департаментом образования Орловской области, ОРЦОКО, а также двумя компаниями, «отрабатывавшими контракты», соглашения, ограничивающего доступ на товарный рынок создания, внедрения, модернизации, развития, функционирования и эксплуатации информационных систем.

Комиссия решила отложить рассмотрение дела до 14 ноября 2023 года и направила департаменту и ОРЦОКО дополнительные вопросы. Антимонопольщиков интересует, например, что являлось основанием для создания ИСОУ ВШ, каким документом она была создана и внедрена, каким лицом и на основании каких договоров были созданы ее элементы, какое именно лицо сейчас является владельцем баз данных ИСОУ ВШ? Каким документом это закреплено, какое лицо имеет доступ к базам данных, на каких мощностях они размещены, как предоставляется доступ к ним? Какое лицо является владельцем ИСОУ ВШ, какими документами это подтверждается и какие вообще имеются документы на ИСОУ ВШ и ее части?

ИА «Орелград»