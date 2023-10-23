На неделе Орловщина доставит на СВО ряд ценных грузов

23.10.2023 | 12:08 Новости, СВО

Помощь военнослужащим оказывают от имени всего региона.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, военнослужащим передадут ещё 60 тонн питьевой воды. Также бойцы получат 100 тонн овощей – картофеля, капусты, свеклы и моркови.

Гуманитарные грузы планируется доставить в Донецкую Народную Республику (под Соледар и под Кременную), а также в Луганскую Народную Республику (в район Попасной).

Особенно важное отправление формируется для Соледара. В сборе помощи участвует Орловская митрополия. Известно, что бойцам ВДВ, которые находятся в этой точке, привезут квадроцикл, а также многие другие вещи, необходимые на фронте.

«На складах нашего региона также собрано уже 200 печек-буржуек», – добавили в пресс-службе.

Оказать помощь военнослужащим, которые находятся в зоне проведения СВО, может любой желающий. Перевести средства можно по реквизитам или по QR-коду.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования