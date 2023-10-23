На неделе Орловщина доставит на СВО ряд ценных грузов

Помощь военнослужащим оказывают от имени всего региона.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, военнослужащим передадут ещё 60 тонн питьевой воды. Также бойцы получат 100 тонн овощей – картофеля, капусты, свеклы и моркови.

Гуманитарные грузы планируется доставить в Донецкую Народную Республику (под Соледар и под Кременную), а также в Луганскую Народную Республику (в район Попасной).

Особенно важное отправление формируется для Соледара. В сборе помощи участвует Орловская митрополия. Известно, что бойцам ВДВ, которые находятся в этой точке, привезут квадроцикл, а также многие другие вещи, необходимые на фронте.

«На складах нашего региона также собрано уже 200 печек-буржуек», – добавили в пресс-службе.

Оказать помощь военнослужащим, которые находятся в зоне проведения СВО, может любой желающий. Перевести средства можно по реквизитам или по QR-коду.

ИА «Орелград»