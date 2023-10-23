Под Орлом мотоцикл без номеров спровоцировал ДТП

Водителя мототранспорта госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области, авария произошла на трассе «Орёл – Ефремов – Золотарёво», на её седьмом километре.

ДТП случилось накануне примерно в 14 часов 30 минут. 38-летний мужчина передвигался на мотоцикле «Восход» без государственных номеров. 37-летний водитель на «Деу Нексиа» ехал во встречном направлении.

По данным ГИБДД, столкновение допустил мотоциклист. Он же стал пострадавшим. «В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован», – пояснили в дорожной инспекции.

Ранее стало известно, что в Дмитровском районе вылетела в кювет «Ауди».

ИА «Орелград»