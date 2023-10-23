Названы самые эффективные города и районы Орловской области

Губернатор распределил гранты по итогам ежегодного мониторинга.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о предоставлении грантов муниципальным образованиям Орловской области, в которых были достигнуты наилучшие показатели деятельности органов местного самоуправления по итогам 2022 года. Напомним, такие гранты являются поощрительными и выделяются из областной казны ежегодно. В этом году общая сумма бонусов составила 5 миллионов рублей. Они будут распределены по трем муниципальным образованиям, одержавшим победу.

Так, Мценск, победивший среди городов, получит из областного бюджета 1,75 миллиона рублей, Мценский район получит 1 790 470 рублей, а Орловский муниципальный округ – 1 459 530 рублей. Кстати, в прошлом году тройка лучших выглядела так: город Ливны (получил 1,75 миллиона рублей), Колпнянский район (1,75 миллиона), Мценский район (1,5 миллиона). Таким образом, областные власти уже второй год подряд и в десятый раз за все время проведения подобных конкурсов высоко оценивают работу чиновников Мценского района.

Андрей Клычков уже поручил департаменту финансов Орловской области предоставить гранты победителям, деньги будут перечислены в форме дотаций. Напомним, что в Орловской области мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления проводится с 2010 года. Методика ежегодно актуализируется, но в комплексе система мониторинга охватывает наиболее важные и социально значимые сферы деятельности, причем анализируются достигнутые показатели за трехлетний отчетный период, в данном случае – за 2020-2022 годы.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что комплексная оценка осуществляется отдельно среди трех городских округов и среди 24 муниципальных районов и округов. Наибольший удельный вес в ней имеет показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Он измеряется в ходе социологического опроса, который ежегодно заказывают областные власти.

ИА «Орелград»