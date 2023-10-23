В Орловской области безработица за год снизилась на 34%

Статистики оценили ситуацию на региональном рынке труда.

В Орловской области по состоянию на 1 сентября 2023 года численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с 1 сентября 2022 года на 34 процента. Уровень фиксированной безработицы составил 0,5 процента, тогда как годом ранее он составлял 0,7 процента. Такие данные привел Орелстат со ссылкой на сведения департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

На отчетную дату в государственных органах службы занятости населения состояли на учете 1,9 тысяч не занятых трудовой деятельностью орловцев. Из них 1,6 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1,4 тысячи человек получали пособие по безработице. Для сравнения, годом ранее в регионе насчитывалось почти 2,9 тысячи официальных безработных. В 2023 году максимальный уровень фиксированной безработицы пришелся на январь и февраль, когда на учете состояло по 2,3 тысячи безработных орловцев.

Статистики также подсчитали, что в минувшем августе в Орловской области статус безработного получили 360 человек, что в 1,4 раза меньше, чем было в августе 2022 года. Трудоустроено за указанный месяц было 160 человек, что в 1,7 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. Добавим, что в августе нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 16 человек. «В августе 2023 года забастовки не зафиксированы», – резюмируют в Орелстате.

ИА «Орелград»