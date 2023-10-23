«ТТП» Орла задолжало за шины

Муниципальное предприятие продолжает проигрывать суды.

Муниципальное унитарное предприятие «Трамвайно-троллейбусное предприятие» города Орла в очередной раз выступило в суде. Совсем недавно оно уже проиграло иск энергетикам о взыскании текущей задолженности в несколько миллионов рублей за поставленную электроэнергию, проиграло и компании, поставившей ему в лизинг автобусы ПАЗ. На сей раз арбитражный суд Орловской области рассмотрел исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Промтехснаб – Грузовые шины», зарегистрированного в подмосковных Мытищах. Истец просил суд о взыскании с орловского предприятия 3 408 000 рублей задолженности и 64 411 рублей неустойки с продолжением ее начисления по день фактической уплаты задолженности. Ответчик в письменном отзыве на иск указал, что согласен с предъявленными требованиями, и попросил суд взыскать 30 процентов госпошлины в связи с признанием исковых требований.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения истца и ответчика, суд установил, что в апреле 2023 года между МУП «ТТП» и ООО «Промтехснаб – Грузовые шины» был заключен договор на поставку шин для троллейбусов. Технические параметры заказа были четко прописаны в спецификации. Шины в Орел должны были быть поставлены в течение семи рабочих дней с момента подписания договора, одной партией. Цена договора составляла 3 408 000 рублей. Условиями оплаты был предусмотрен безналичный расчет в течение семи рабочих дней с момента подписания заказчиком акта о получении товара.

Источником финансирования договора были указаны собственные средства заказчика. В результате МУП «ТТП» в начале мая получило 120 шин для троллейбуса, подписало акт, но заплатить за товар, видимо, не смогло. Направленная в адрес орловского МУПа претензия в добровольном порядке удовлетворена не была, что и послужило основанием для обращения в суд. Арбитраж требования поставщика удовлетворил в полном объеме. «Трамвайно-троллейбусное предприятие» должно заплатить за шины более 3,4 миллиона рублей, причем решением суда предусмотрено дальнейшее начисление неустойки по день фактической оплаты задолженности в размере 0,03 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

ИА «Орелград»