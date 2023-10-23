Очередной район Орловской области решил купить себе HAVAL F7

23.10.2023 | 7:11 Новости, Экономика

Он будет «служить» в единой диспетчерской службе Сосковского района.

Фото группы “Сосковский район”

Победителем электронного аукциона по отбору поставщика признано ООО «Корс Новомосковск». Автомобиль обойдется в 2,876 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Сосковского района Орловской области, указано в проекте контракта. Примечательно, что пришлось брать разрешение на приобретение иномарки. Его выдало в сентябре Министерство промышленности. Документ приложен к документации в ЕИС «Закупки».

Ранее МКУ  «Единая дежурно-диспетчерская служба, служба материально-технического обслуживания Малоархангельского района Орловской области» тоже купила HAVAL F7, но за 3,113 млн рублей. Коллеги из Глазуновского района взяли аналогичный внедорожник в лизинг. За HAVAL F7 будут расплачиваться три года. Цена – 3,789 млн рублей. В марте администрация Дмитровского района взяла в лизинг  Chery Tiggo 7 PRO.

ИА “Орелград”

 


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования