Очередной район Орловской области решил купить себе HAVAL F7

Он будет «служить» в единой диспетчерской службе Сосковского района.

Победителем электронного аукциона по отбору поставщика признано ООО «Корс Новомосковск». Автомобиль обойдется в 2,876 млн рублей. Источник финансирования – бюджет Сосковского района Орловской области, указано в проекте контракта. Примечательно, что пришлось брать разрешение на приобретение иномарки. Его выдало в сентябре Министерство промышленности. Документ приложен к документации в ЕИС «Закупки».

Ранее МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба, служба материально-технического обслуживания Малоархангельского района Орловской области» тоже купила HAVAL F7, но за 3,113 млн рублей. Коллеги из Глазуновского района взяли аналогичный внедорожник в лизинг. За HAVAL F7 будут расплачиваться три года. Цена – 3,789 млн рублей. В марте администрация Дмитровского района взяла в лизинг Chery Tiggo 7 PRO.

ИА “Орелград”