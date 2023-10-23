Под Орлом разбилась «Ауди»

Водитель госпитализирован.

Авария произошла 21 октября в 10 часов 15 минут. Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

ДТП случилось на территории Дмитровского района. 67-летний водитель ехал на «Ауди» по муниципальной трассе «Дмитровск – Долбенкино – граница Курской области» в сторону соседнего региона.

На 13-м километре дороги автомобиль съехал в кювет (с левой стороны по ходу своего движения). «Водитель получил телесные повреждения госпитализирован», – рассказали в ГИБДД.

Всего за выходные на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП. Из них две аварии не обошлись без пострадавших, в результате два человека получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»