В Орловской области отремонтировали ФАП

Он уже принимает пациентов.

Как рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области, это Ильинский фельдшерско-акушерский пункт, который находится в Хотынецком районе. Ремонт обошёлся бюджету примерно в 6,5 миллиона рублей. Работы проводились в рамках национального проекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Общая площадь здания составляет около 115 квадратных метров. В ФАПе – семь кабинетов.

Подрядчик – «СК Гарант» – приступил к ремонту в апреле. В здании заменили полы, привели в порядок внутренние стены и перегородки, обновили потолки. Также произведена замена окон и дверей. Кроме того, ремонт коснулся систем отопления и вентиляции. Также в ФАПе появилась современная пожарная сигнализация с речевым оповещателем.

Как дополнительно сообщили в депздраве, до конца этого года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Орловской области установят четыре новых модульных ФАПа. Они будут расположены в Орловском муниципальном округе, а также Кромском и Покровском районах.

ИА «Орелград»