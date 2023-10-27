Депутатов возмутило посредничество Орелбыта в аренде

Неудобные вопросы задавали на сессии 27 октября.

В повестку заседания был включен вопрос о согласовании решения администрации города Орла о сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Орелбыт». Помещение находится в здании №62 на набережной Дубровинского. Депутат Алексей Камзолов отметил, что если бы город сдавал его напрямую, оно могло бы принести в казну около 2 млн рублей – а Орелбыт приносит на настоящий момент «минус миллион». Алексей Камзолов, сославшись на выводы Контрольно-счетной палаты, сообщил, что размеры прибыли муниципального предприятия меньше, чем доходы от аренды и не пополняют бюджет города.

Руководитель управления муниципального имущества и землепользования Сергей Поляков уточнил, что сейчас МУП не получает доход от основного вида деятельности, так как идет реконструкция котельной. Чиновник посетовал, что БПХ и Орелбыт нельзя ликвидировать (планы такие были). В связи с СВО там промывочные и постирочные пункты. К идее ликвидации можно вернуться в дальнейшем.

Депутат Тимур Нерушев отметил, что очевидна скрытая недополученная прибыль.

«Данная сдача в аренду не совсем корректна. Не один раз с этим сталкиваемся», – подчеркнул депутат.

Депутат Игорь Цуканов (директор МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла») упрекнул коллег, что они не понимают: если город заберет эти помещения, то он должен будет нести расходы на ремонт и содержание, иметь штат для этого.

Большинство не стало бунтовать и поддержало администрацию города.

Напомним, КСП не раз говорила о неэффективной деятельности муниципальных унитарных предприятий. В 2023 году из 14-ти МУПов отчисления части чистой прибыли планируются только по семи.

ИА “Орелград”