Гостиница решила узаконить самозахват земли в центре Орла

Фактически она занимаемый участок вдвое больше, чем имеет в собственности.

Накануне, 26 октября, состоялись публичные слушания по проекту межевания территории в целях перераспределения границ земельных участков (57:25:0010227:43, 57:25:0010227:32) для осуществления эксплуатации существующих объектов капитального строительства. Заказчиком разработки выступило АО «ГАЛС», разрабатывало проект ООО «Надир +».

Гостиница «Альберт» располагается на улице Левый берег Орлика, рядом с Тургеневским мостом. Должна занимать 887 квадратных метров. После перераспределения площадь участка увеличится до 1797 кв. м. В реальности же запрашиваемые границы идут по уже давно существующему забору. Кроме того, собственник решил изменить вид разрешенного использования с «эксплуатации и обслуживания дома правительства» на «гостиничное обслуживание” и “деловое управление».

Начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн подчеркнула, что перераспределение является платным. Будет заказана оценка. Землю придется выкупить по ее полной стоимости.

Возражений и замечаний на публичных слушаниях не прозвучало.

ИА “Орелград”