Орловец оказался серийным угонщиком

Подозреваемый – 28-летний житель Мценска.

Как рассказали в Управлении МВД по Орловской области, в отделение полиции по Мценскому району с разницей в несколько дней обратились двое пострадавших – владельцы автомобилей отечественного производства. У обоих пропали их транспортные средства.

В одном случае речь шла о «пятёрке» (ВАЗ-2105). Хозяин оставил машину на ночь на территории частного сектора, хотя сам проживает в многоквартирном доме. Утром она исчезла. Полиция занялась поисками и обнаружила автомобиль в другой части города.

Во втором эпизоде пропала «семёрка» (ВАЗ-21074). Владелец, выйдя утром к месту стоянки машины, увидел, что она исчезла. Впрочем, полицейские «напали на след» и установили, что автомобиль находится в Орле. Неизвестный водитель совершил на нём ДТП в Заводском районе областного центра – въехал в препятствие и скрылся с места происшествия.

В итоге полиция возбудила уголовные дела по статье «угон» (166 УК РФ). Вскоре был установлен подозреваемый – местный житель 1995-го года рождения. «Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», – уточнили в Управлении МВД по Орловской области.

ИА «Орелград»