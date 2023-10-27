В Орле оценят рекламу на «трилистнике»

Жалоба прозвучала на сессии горсовета 27 октября.

Депутат Тимур Нерушев посетовал, что здание между улицами Брестской и Тургенева уже выглядит как новогодняя елка. Это заповедная зона, подчеркнул он, однако за семь лет никто ни разу не приходил в горсовет согласовывать внешний облик. Хотя депутатами этот вопрос уже поднимался не единожды.

«Конструкций все больше и больше, – констатировал Нерушев. – Какова мера воздействия? От принятых решений – никакая».

Депутат отметил, что город вносит поправки в Правила благоустройства и санитарного содержания, в том числе предъявляет требования к витринам торговых точек.

«Залазить внутрь – сомнительная процедура», – оценил Тимур Нерушев, учитывая, что с наружной рекламой не научились разбираться.

Тем не менее решение о внесение правок в Правила благоустройства депутатами поддержано. Управление градостроительство обещало изучить рекламу на «трилистнике» и доложить о результатах.

ИА “Орелград”