В черте Орла нашли боеприпас времён ВОВ

Об этом сообщили в МЧС.

Как информирует пресс-служба регионального Управления ведомства, находка была сделана на Кромской улице (в районе 909-го квартала). Сообщается, что это взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны. Его изъяли и уничтожили.

Известно, что выезд состоялся накануне в 16 часов 30 минут. Операцию провели сотрудники группы спецработ поисково-спасательной службы Государственного казённого учреждения Орловской области «Отряд аварийно-спасательной и противопожарной службы» (ГКУ ОО «ОАСПС»).

Также за последние сутки ещё один взрывоопасный предмет времён ВОВ был изъят и уничтожен в Орловском муниципальном округе. Всего за это время орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 21 раз, в том числе, три раза на ликвидацию пожаров.

В частности, в 15 часов 48 минут в ведомство поступила информация о пожаре в 12-этажном доме – в Орле на улице Левый берег реки Оки. Возгорание произошло в подъезде на одиннадцатом этаже. В итоге огонь повредил оконную раму. Также потолок и стены покрылись копотью. Однако последствия ЧП ликвидировали ещё до приезда пожарных, обошлось без погибших и пострадавших.

ИА «Орелград»