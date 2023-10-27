Орловец поступил на учебу под чужими документами

Под Орлом суд «обнулил» диплом о среднем профобразовании.

В Орловской области суд рассмотрел довольно любопытное дело по иску прокурора Глазуновского района, просившего о признании недействительным диплома о среднем профессиональном образовании. Подробности сообщили в пресс-службе Глазуновского райсуда. Подозрение пало на жителя Верховского района, который ранее был зачислен в число студентов Глазуновского сельскохозяйственного техникума. Обучение он проходил за счет средств бюджета.

Суд установил, что основанием для его зачисления стал представленный им документ об образовании, а именно оригинал диплома о начальном профессиональном образовании. Выдан этот документ был профессиональным училищем № 28 села Русский Брод. Обладатель этого диплома получил профессию «Мастер сельскохозяйственного производства» и мог работать по таким специальностям, как водитель автомобиля категории «В» и «С»», тракторист-машинист широкого профиля и слесарь-ремонтник.

Однако в ходе прокурорской проверки всплыли подозрительные факты. Были подняты книга приказов, поименная книга за 1994-1997 года и книга выдачи дипломов за 1997-2008 годы. Оказалось, что студент в них не значится, а представленные им при поступлении в техникум документы были выданы другим людям. В связи с этим прокуратура пришла к выводу о том, что фактически данный гражданин обучение в СПТУ № 28 не проходил.

Суд также пришел к выводу, что «занятия в очной, очно-заочной и заочной форме с ним не проводились, итоговую аттестацию он не проходил, итоговые экзамены не сдавал. Соответственно при зачислении в БПОУ «Глазуновский сельскохозяйственный техникум» он не имел основного общего, среднего общего или начального профессионального образования». Между тем, по окончании обучения мужчина получил диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Агрономия».

Решением суда исковые требования прокурора Глазуновского района были удовлетворены в полном объеме. Диплом о среднем профессиональном образовании признан недействительным. А с самого студента взысканы в качестве возмещения материального ущерба затраты, понесенные бюджетом на его обучение. Речь идет о сумме около 44 тысяч рублей.

ИА «Орелград»