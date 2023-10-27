Орловские силовики 5000 раз выезжали по сигналам тревоги

Росгвардия региона отчиталась о работе в текущем году.

В текущем году в Орловской области сотрудники Росгвардии около 5000 раз выезжали по сигналам тревожных кнопок и сигнализации. В результате ими было пресечено более 300 правонарушений на охраняемых объектах. Об этом сообщила пресс-служба орловской Росгвардии по итогам брифинга, на котором были озвучены основные итоги несения службы за прошедшие десять месяцев. По словам начальника ФГКУ УВО, полковника полиции Вадима Брежнева, на сегодняшний день сотрудниками вневедомственной охраны осуществляется защита более 4000 объектов, квартир и мест хранения имущества граждан.

Кроме того, под их защитой находятся около 80 транспортных средств. Ежесуточно на маршруты патрулирования по городу заступает 23 экипажа Росгвардии, поскольку сотрудники этого ведомства также занимаются поддержанием общественного порядка. В этом году, например, нарядами вневедомственной охраны было выявлено 20 преступлений. За совершение правонарушений было доставлено и передано сотрудникам полиции более 300 граждан, в отношении 170 из них были составлены административные протоколы.

Например, на днях сотрудники вневедомственной охраны задержали в Орле 45-летнего приезжего, который пришел в бар с «предметом, схожим на нож». Силовики отреагировали на вызов тревожной кнопки. Прибыв на место, они выяснили, что неизвестный гражданин, находившийся в неадекватном состоянии, который открыто достал из кармана куртки нож и положил на стол. На неоднократные просьбы сотрудников заведения убрать нож не реагировал и вел себя вызывающе, чем вызывал дискомфорт у посетителей бара, уточнили в пресс-службе Росгвардии. Силовики задержали мужчину, которым оказался уроженец города Ижевска, и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.

«Сотрудники вневедомственной охраны так же ответственно, как и 71 год назад, с полной отдачей продолжают нести службу на территории нашего города. За 10 месяцев 2023 года все поставленные задачи были выполнены в полном объеме», – резюмирует Вадим Брежнев.

ИА «Орелград»