Орловским мировым судам увеличат финансирование

Совет судей обсудил прогнозируемый размер бюджетных ассигнований.

Как сообщила пресс-служба Орловского областного суда, региональный Совет судей на своем очередном заседании обсудил прогнозируемый размер бюджетных ассигнований для мировой юстиции. Участие в заседании принял председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. Напомним, что финансируется данное направление из областного бюджета по линии управления по организационному обеспечению деятельности мировых судей Орловской области.

По сведениям, представленным на заседании этим управлением, прогнозируемые бюджетные ассигнования на 2024 год на 14,8 процента превышают параметры финансирования 2023 года. Более того, прогнозные параметры уже предварительно согласованы с региональным департаментом финансов. В пресс-службе облсуда добавили, что размер бюджетных ассигнований спланирован исходя из расчета фактической потребности, представленного управлением в указанный департамент.

«Данные денежные средства необходимы для материально-технического обеспечения деятельности мировой юстиции региона, в том числе для оплаты следующих расходов: заработной платы работников аппарата, техобслуживания зданий судов, услуг связи и услуг по охране помещений судебных участков, на текущий ремонт и т.д.», – перечислили в пресс-службе Орловского облсуда.

К слову, за первое полугодие 2023 года на участки мировых судей Орловской области поступило на рассмотрение 65 257 гражданских дел. Для сравнения, в первой половине 2022 года на рассмотрение мировых судей поступило 52 319 гражданских дел, то есть число поступивших дел увеличилось практически на 20 процентов. В связи с этим увеличилась и нагрузка. По данным пресс-службы облсуда, если в первом полугодии 2022 года нагрузка на мирового судью составляла 207,6 гражданских дела в месяц, то в первой половине текущего года она выросла до 259 дел. Отметим, что некоторые судьи работают с нагрузкой, существенно превышающей среднеобластной показатель, и рассматривают по 497-522 дела в месяц.

ИА «Орелград»