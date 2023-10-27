Орловщина доставила на СВО 105 тонн гумпомощи

Груз состоит из продуктов и воды.

Как рассказал в соцсетях губернатор Андрей Клычков, гуманитарную помощь привезли на пяти фурах, загруженных «под завязку». Колонна прибыла в район Кременной (на территорию Луганской Народной Республики).

«Мы передали овощные наборы – картофель, капусту, морковь, лук, а также 5 тонн масла. В обязательном порядке доставлено 20 тонн питьевой бутилированной воды», – пояснил губернатор.

Также Клычков рассказал, что весомый вклад в формирование данного груза внёс орловский «меценат», пожелавший остаться неизвестным. Он помог не только с осуществлением данной закупки, но и с доставкой её на фронт.

По словам губернатора, орловский «товар» оказался очень востребован – продукты и воду военнослужащие «сметают полностью». Разгрузка происходит оперативно.

«Мы говорим спасибо нашим парням, героям! Наш фронт и тыл – непобедимы!», – заключил Клычков.

ИА «Орелград»