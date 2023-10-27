Клычков пообещал орловцам готовый аэропорт к концу 2024-го

27.10.2023 | 12:25 Новости, Экономика

К этому времени будет закуплено и установлено оборудование.

Фото: ИА «Орелград»

Орловский губернатор прояснил ситуацию с аэропортом «Южный» в интервью для издания «Абирег».

Андрей Клычков напомнил, что сейчас идёт первый этап реконструкции. В его рамках инфраструктуру аэропорта «Южный» должны довести до уровня официальных требований, которые предъявляются к посадочным площадкам.

Работы проводит НАО «Ирмаст-Холдинг». Ранее эта компания занималась ремонтом столичного аэропорта «Шереметьево». Этап должен завершиться до конца текущего года. Стоимость контракта – 1 миллиард 10 миллионов рублей. В основном, это федеральные средства.

«Уже в большой степени готовности взлетно-посадочная полоса. Сейчас монтируется ограждение, дорога, которая окружает аэропорт. В этом году закончим, в том числе, ремонт терминала», – рассказал Клычков.

По словам губернатора, в течении следующего года завершится второй этап реконструкции. В его рамках будет закуплено и установлено необходимое оборудование. Однако для этого тоже потребуются вливания из федерального бюджета.

«К моменту снятия бесполётной зоны у нас будет полностью готовый аэропорт, который сможет принимать суда до 90 мест с полетом до 3 тысяч километров. Мне кажется, для Орловской области, для Орла это повышение привлекательности инвестиционной, туристической. Думаю, что рейсы будут в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань», – высказался Клычков.

Ранее орловцы пожаловались в Роспотребнадзор на запах и гарь, которые доносятся со стороны «Южного». Информация подтвердилась.

ИА «Орелград»


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