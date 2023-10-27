Орловские приставы пресекли попытки проноса оружия в суды

Более 1800 запрещенных предметов пытались пронести в здания.

В Орловской области за девять месяцев 2023 года приставами были пресечены попытки проноса в здания судов 1835 запрещенных предметов. В их числе оказались четыре единицы огнестрельного оружия, 64 боеприпаса, 198 единиц газового и травматического оружия, 107 электрошоковых устройств и 1462 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Такие сведения привела пресс-служба регионального Управления ФССП России.

«Ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) обеспечивают охраной здания Арбитражного суда Орловской области и Орловского областного суда, 29 зданий районных судов, 48 помещений судебных участков мировых судей, – уточнили в областной службе судебных приставов. – Обеспечение установленного порядка деятельности судов – одна из приоритетных задач Управления».

В ведомстве подчеркнули, что в текущем году чрезвычайных происшествий в зданиях орловских судов не было допущено. А благодаря четкой работе судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суды никому пронести не удалось.

К слову, за весь 2022 год орловскими судебными приставами по ОУПДС при осуществлении пропускного режима в зданиях федеральных судов и судебных участках мировых судей было выявлено, 3224 предмета, представляющих угрозу для безопасности окружающих, в том числе 876 единиц оружия и боеприпасов, за весь 2021 год – 2515 и 731 соответственно.

ИА «Орелград»