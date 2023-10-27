Облсовет одобрил бюджет Орловщины на будущий год

Однако пока только в первом чтении.

Финансовый план обсудили сегодня в ходе 25-го заседания областного Совета народных депутатов. Следующее чтение состоится 1-го декабря. До этого времени будет составлена таблица поправок в бюджет, предложенных депутатами. В связи с этим его параметры могут измениться.

Как и сообщалось ранее, бюджет 2024-го года будет дефицитным. Вырастут и расходы (на 8,8%), и доходы (на 10,2%). Область планирует заработать или получить 54,5 миллиарда рублей и потратить около 56 миллиардов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Таким образом, дефицит бюджета составит около полутора миллиардов рублей.

Клычков принял участие в сегодняшнем заседании облсовета и выступил перед депутатами. «Проект бюджета традиционно сохраняет свою социальную направленность… От главного финансового документа области напрямую зависит то, как будет жить и развиваться наш регион, материальное и социальное благополучие орловцев», − подчеркнул губернатор.

ИА «Орелград»