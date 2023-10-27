Три десятка водителей попались на выезде на «встречку»

В Орловской области прошло профилактическое мероприятие «Встречная полоса».

Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области подвело итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса». Как пояснили в ведомстве, его цель заключалась в снижении числа дорожно-транспортных происшествий и пресечении правонарушений, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Согласно озвученным данным, за время проведения профилактической операции на указанном правонарушении попались 33 водителя. Все они были привлечены к административной ответственности по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

«Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного направления, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей либо лишения права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, – подчеркнули в Управлении ГИБДД.

Впрочем, в рамках рейда сотрудники ГИБДД занимались не только «охотой» на нарушителей. В ходе профилактической операции они также проводили разъяснительные беседы с водителями, рассказывая об опасности выезда на полосу встречного движения, особенно в сложных погодных условиях. Кстати, в текущем году на дорогах Орловской области было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. В результате таких ДТП 12 человек, к сожалению, погибли и 22 человека получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»