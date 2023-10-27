У орловца изъяли 3,5 килограмма синтетических наркотиков

Подозреваемому всего 24 года.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД, это житель Свердловского района.

Молодого человека задержали в Советском районе Орла в лесопарке. При личном досмотре у него изъяли два свёртка с подозрительным содержимым. Экспертиза показала, что это производное N-метилэфедрона общей массой около 13 граммов.

Однако гораздо более крупный улов ожидал оперативников в квартире, арендованной орловцем. Здесь полицейские нашли 6 свёртков с порошком. Оказалось, что это синтетические наркотики общей массой около 3,5 килограмм. А именно – 3 килограмма 190 граммов N-метилэфедрона и 437 граммов мефедрона.

Как установили полицейские, наркотики предназначались именно для дальнейшего сбыта – на территории нашего региона. В отношении орловца возбудили уголовное дело по 228-й статье УК – за покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

Подозреваемый заключён под стражу до суда. Сейчас в рамках уголовного дела полиция устанавливает канал, по которому вещества, запрещённые к свободному обороту, попадали в нашу область, а также соучастников данных преступлений.

ИА «Орелград»