В орловском храме начали шить бельё для раненых участников СВО

27.10.2023 | 17:23 Новости, Общество, СВО

Первый заказ составляет 100 штук.

Фото: Троицкий храм г. Орла.

Бельё изготавливают в пошивочном подразделении «Стерильность – фронту». Оно работает при Свято-Троицком храме Орла. Об этом рассказали в Орловской митрополии.

Бельё шьют из натуральных тканей — хлопка, бязи и сатина. Материал жертвуют прихожане и благодетели. Также по бокам пришивают «липучки», чтобы бельё было проще надеть и снять. Изделия предназначаются для бойцов СВО, которые после ранения прикованы к постели и находятся на лечении в военных госпиталях.

Наладить такое производство оказалось непросто – вначале участникам подразделения пришлось освоить азы швейного дела. На данный момент в храме изготовили 60 из заказанных 100 штук белья. Вся партия должна быть готова к началу ноября. Затем бельё отправят в десять госпиталей.

Также в Троицком храме Орла продолжают изготавливать перевязочные материалы для. За три недели октября на приход сшили около трёх тысяч хирургических салфеток, около одной тысячи ватно-марлевых повязок, 200 хирургических пелёнок и около 60 простыней. Всё это будет стерилизовано, а затем передано в госпитали.

Также участники подразделения «Стерильность — фронту» изготовили для военнослужащих около 600 комплектов «сухих» армейских душей и передали в медицинские учреждения подушки и одеяла.

ИА «Орелград»


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