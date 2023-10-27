В Орле определили адреса ёлочных базаров

Пока сообщается о девяти таких точках.

Соответствующий аукцион провела администрация Орла. Для каждого из ёлочных базаров нашли временного владельца. Начальная стоимость одного лота составила 14 тысяч 97 рублей.

Остальные точки разыграют на другом аукционе, который состоится в ноябре. Напомним, что в минувшем году торговля елями и соснами шла по 12 адресам. Тогда она началась с 23 декабря, хотя обычная дата старта таких продаж в Орле – 15 декабря.

Итак, вот первые актуальные адреса ёлочных базаров:

Комсомольская площадь, в районе дома №77,

улица Комсомольская, напротив дома №78-Б,

улица Комсомольская, в районе дома №242,

площадь имени Жукова,

улица Октябрьская, в районе дома №120,

улица 8 Марта, в районе дома №19,

улица Пушкина, в районе дома №20,

переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»),

улица Металлургов, (район памятника «Металлург»).

ИА «Орелград»