В Орле прокуратура наказала начальника дистанции

Железнодорожник привлечен к ответственности за нарушение трудового законодательства.

Орловская транспортная прокуратура завершила проверку в Орловско-Курской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Московской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Как пояснили в надзорном ведомстве, основанием для этого послужило обращение одного из работников дистанции, который пожаловался на нарушение работодателем его трудовых прав.

Как выяснилось, ранее работодатель сам провел проверку соблюдения работниками требований охраны труда на рабочих местах, в ходе которой выявил факты нарушений. Однако транспортная прокуратура в рамках своей проверки установила, что при рассмотрении дисциплинарной комиссией допущенных нарушений работодатель нарушил требования трудового законодательства и локальных актов ОАО «РЖД». Сообщается, в частности, что от работника не были истребованы письменные объяснения.

Кроме того, он не был ознакомлен с решением комиссии о лишении его премии и протоколом заседания комиссии. По результатам проверки Орловский транспортный прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. Данное постановление затем было рассмотрено Государственной инспекцией труда в Орловской области, которая его удовлетворила. В результате начальник дистанции был привлечен к административной ответственности в виде штрафа, размер которого в надзорном ведомстве не стали называть.

ИА «Орелград»