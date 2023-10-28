Дмитровские чиновники задолжали за ремонт дорог

Подрядчику пришлось обратиться в суд, чтобы получить плату за выполненные работы.

Арбитражный суд рассмотрел сразу два исковых заявления общества с ограниченной ответственностью «Строймастерлюкс» из Курской области к администрации Дмитровского района Орловской области. Истец поставил вопросы о взыскании задолженности по муниципальным контрактам. Так, в первом случае суд изучил сделку, заключенную сторонами в сентябре 2021 года. Контракт был подписан по результатам электронного аукциона, он предусматривал выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения в селе Плоское Дмитровского района.

Работы начались в апреле 2022 года, срок их окончания истекал 25 июля того же года. Суд установил, что в ходе работ по частичному восстановлению профиля автодороги подрядчик использовал материалы, предусмотренные условиями контракта и локальным сметным расчетом. Ответчик каких-либо предписаний и уведомлений о приостановке работ истцу не выдавал. Подрядчик справился с ремонтом быстрее, чем предполагал контракт.

Уже в конце мая 2022 года он направил чиновникам письмо об окончании работ и необходимости создании комиссии для их приемки. Согласно акту работы были выполнены на сумму 2 843 852 рубля, однако администрация их не оплатила, а претензию истца оставила без исполнения. Во втором случае события развивались по аналогичному сценарию, только здесь контракт был подписан на ремонт улично-дорожной сети в городе Дмитровске. Истец досрочно выполнил работы на сумму 796 519 рублей, но плату так и не получил.

Оценив представленные по делам доказательства, арбитражный суд в обоих случаях счел требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме. Кстати, в рамках другого процесса подрядчику пришлось также оспаривать действия администрации по ее одностороннему отказу от исполнения контракта. Строители выиграли сначала в том суде, хотя чиновники со своими жалобам дошли аж до кассации, а затем отсудили и предусмотренную контрактами плату за дорожный ремонт.

ИА «Орелград»