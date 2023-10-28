Орловская площадь во Мценске получит развитие

Власти распорядились о комплексном развитии незастроенной территории.

Администрация города Мценска издала постановление о комплексном развитии незастроенной территории (КРНТ) по улице Орловская площадь. Точнее, речь идет о территории, ограниченной улицами Орловская площадь, Больничной и Комсомольской, общей площадью 6301 квадратных метров. В постановлении властей имеется описание местоположения границ КРНТ, а также виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реализации решения о КРНТ. Утверждены и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства.

Предельный срок реализации КРНТ по улице Орловская площадь составляет 5 лет с даты заключения договора о развитии. Предельный срок подготовки документации по планировке территории составляет 6 месяцев со дня заключения договора о КРНТ. Управлению по муниципальному имуществу поручено организовать проведение торгов в форме аукциона на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории.

«Реализацию решения о комплексном развитии незастроенной территории по улице Орловская площадь города Мценска осуществляет лицо, с которым будет заключен договор о комплексном развитии незастроенной территории», – отмечено в тексте постановления. Рассматриваемая территория расположена в границах одного кадастрового квартала и состоит из пяти земельных участков. Границы территории проходят по внешним границам указанных участков. Виды их разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, предоставление коммунальных услуг, размещение магазинов, торговая площадь которых составляет до 5000 квадратных метров.

Также разрешено размещение объектов улично-дорожной сети, причем не только автомобильных дорог, но и трамвайных путей, хотя трамваев в Мценске нет, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры, придорожных парковок. Можно заниматься благоустройством территории. В данном случае разрешается размещение декоративных, технических, планировочных и конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления малых архитектурных форм, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов.

ИА «Орелград»