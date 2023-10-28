Места парковок под Мценском будут выбирать жители

Мценские власти обещают учитывать мнение жителей многоквартирных домов.

Администрация Мценского района утвердила «Порядок выявления и учета мнения собственников помещений в многоквартирных домах при принятии решения о создании парковок общего пользования». Речь идет о парковках на территориях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами. Согласно новому документу, выявление мнения жителей осуществляется путем проведения уполномоченным органом опроса.

Право участвовать в таком опросе имеют собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на земельных участках, прилегающих к территории общего пользования, на которой планируется создание парковки. Информация о проведении опроса должна появляться на сайте администрации не позднее чем за 10 рабочих дней до даты начала опроса. Данные сведения должны дублироваться на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.

Также уполномоченный орган обязан обеспечить «распространение информации о проведении опроса и формы опросного листа по почтовым ящикам в многоквартирных домах». Жителей заранее должны проинформировать о том, какой именно будет формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса. Также должен быть заранее опубликован перечень многоквартирных домов, охваченных в опросе, и схема размещения парковки общего пользования.

Респонденты имеют право отправлять заполненные опросные листы чиновникам как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Способ доставки они выбирают самостоятельно. Если участник владеет двумя и более квартирами, то он направляет в уполномоченный орган столько опросных листов, сколько квартир ему принадлежит. Недействительными признаются листы, не соответствующие утвержденной форме, а также листы без заполненных обязательных пунктов или поступившие по истечении даты и времени окончания приема.

«При принятии решения о создании парковки общего пользования уполномоченным органом учитывается выраженное в действительных опросных листах мнение большинства от числа лиц, принявших участие в опросе, – следует из текста документа. – В случае, если по итогам опроса большинством от числа лиц, принявших участие в опросе, выражено мнение о согласии с созданием парковки общего пользования на территории общего пользования, уполномоченный орган принимает решение о создании парковки общего пользования». Если большинство не согласится, соответственно решение о создании парковки не принимается.

ИА «Орелград»