Орловцам выдали более 40 тысяч «защитных» памяток

Силовики рассказали о профилактике правонарушений.

В Орловской области за девять месяцев текущего года среди населения было распространено более 40 тысяч памяток по защите от противоправных посягательств имущественного характера и против личности. В печатных изданиях опубликовано 186 статей по данной тематике, на интернет-ресурсах размещено 179 информаций, на радио и телевидении – 36. Такие сведения обнародовало региональное Управление МВД России.

«В целях профилактики уличной преступности сотрудниками полиции подготовлено и направлено в адрес юридических и физических лиц 971 информационное письмо, а также 98 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений», – говорится в аналитической информации ведомства.

Большое внимание полицейские уделяют профилактической работе с молодежью. Так, за отчетный период времени в целях противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 116 профилактических мероприятий в учебных заведениях. Проводились они, в том числе, в форме лекций, а главной целью таких мероприятий является формирование у подростков стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Тем временем, в Ливнах в целях профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Екатерина Репина провела беседу с учениками 9-х классов школы №6 на тему «Осторожно, опасность! Терроризм и интернет». «Екатерина Павловна рассказала детям не только об угрозах безопасности детей и подростков в сети Интернет, но и объяснила правила безопасного поведения в мессенджерах, – сообщили в администрации города. – Школьникам разъяснили меры ответственности за совершение преступлений экстремистского и террористического характера. В завершение беседы подростки задали интересующие вопросы по данной теме».

ИА «Орелград»