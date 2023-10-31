Результаты проверки «Орел-Отеля» переданы в прокуратуру и УМВД

Контрольное мероприятие было проведено аудиторами счетного органа.

Контрольно-счетная палата города Орла отчиталась о результатах проверки эффективности управления акциями АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель», находящимися в муниципальной собственности. Также была проверена правильность определения, своевременности и полноты поступления дивидендов в бюджет города Орла в 2022 году и в период с 1 января по 1 сентября 2023 года. Информация о результатах контрольного мероприятия направлена не только мэру, но и прокурору Орловской области, прокурору Железнодорожного района города Орла и в городское Управление МВД России.

Из отчета следует, что потери муниципального бюджета в связи с нарушением АО порядка расчета дивидендов и нарушениями в бухгалтерском учете составляют 12,601 миллиона рублей (в том числе за 2021 год – 7,56 миллиона рублей, за 2022 год – 5,04 миллиона рублей). Неправомерные расходы АО «ГК «Орел-Отель»» аудиторы оценили в 1,385 миллиона рублей. В эту сумму входит содержание арендованного автомобиля (885,7 тысячи рублей) и завышение стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутри дворовой территории гостиницы «Орел» (499,7 тысячи рублей).

«Потери АО «ГК «Орел-Отель» составляют 11,549 миллиона рублей, в том числе: в связи с отсутствием арендных отношений в отношении двух объектов недвижимости – 10,446 миллиона рублей; от оказания услуг по прачечной обработке текстильных изделий по завышенным ценам – 831,7 тысячи рублей, – следует из отчета КСП. – Неэффективные расходы АО «ГК «Орел-Отель» составили 159,82 тысячи рублей. Нарушения в бухгалтерском учете привели к искажению отдельных показателей годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021, 2022 годы. Установлены иные нарушения законодательства».

Для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков, а также в целях привлечения к ответственности виновных должностных лиц соответствующие представления направлены руководителю АО «ГК «Орел-Отель» и начальнику управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен председателю Орловского городского Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»