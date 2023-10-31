Нарушения на миллионы вскрыты при благоустройстве в Орле

КСП проверила расходы на ремонт прилегающей к «Металлургу» территории.

Контрольно-счетная палата города Орла в плановом режиме проверила законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Эти деньги были направлены на благоустройство территории, прилегающей к МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла. Выделялись они в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла».

Аудиторы установили, что выполнение указанных работ было предусмотрено на 2022 год. Ответственным исполнителем программы является городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства, а МКУ «ОМЗ» – соисполнитель. В данном случае казенное учреждение заключило муниципальный контракт на благоустройство прилей к «Металлургу» территории на общую сумму 82,695 миллиона рублей. По подсчетам аудиторов, фактически было выполнено и оплачено работ на сумму 73,359 миллиона рублей.

«Не выполнено работ на сумму 9,336 миллиона рублей (вырезка сухих ветвей деревьев, устройство газонов, монтаж сценического комплекса, устройство светодиодного фонтана, установка игрового и спортивного оборудования (МАФ), – говорится в отчете КСП. – Установлено неправомерное использование средств в сумме 27,124 миллиона рублей (оплата оборудования, строительных и посадочных материалов, не предусмотренных проектно-сметной документацией)».

Неэффективные расходы на оплату работ, качество которых не выдержало гарантийные сроки, по мнению аудиторов, составили 6,257 миллиона рублей. Были вскрыты и другие нарушения действующего законодательства. Для их устранения и привлечения виновных к ответственности КСП направила представления начальнику МКУ «ОМЗ» и главе управления строительства. Информация о результатах контрольного мероприятия также направлена мэру, УМВД России по городу Орлу и прокуратуре Советского района.

ИА «Орелград»