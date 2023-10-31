План приватизации Орловской области сократили

Правительство предложило вычеркнуть из плана несколько объектов.

Орловский облсовет народных депутатов по просьбе регионального правительства в новой редакции утвердил программу приватизации государственного имущества на 2021-2023 годы. Необходимость внесения изменений правительство объяснило несколькими причинами. Первая из них связана с передачей в муниципальную собственность объектов для исполнения муниципальными образованиями возложенных на них полномочий. По этой причине из плана приватизации был исключен один объект и земельный участок, расположенные в поселке Нарышкино, на улице Чапаева. Также вычеркнуты три объекта и земельный участок, расположенные в селе Дросково Покровского района.

Кроме того, в связи с необходимостью проведения кадастровых работ из перечня объектов государственного имущества Орловской области, подлежащих приватизации, было решено исключить помещение, расположенное в Ливнах на улице Ленина. В связи с необходимостью внесения в уставный капитал АО «Орелгортеплоэнерго» одного объекта недвижимости и двух объектов движимого имущества было предложено дополнить план приватизации указанным имуществом. Еще одна поправка аналогична – в план внесены 17 объектов движимого имущества (автотехника), подлежащих приватизации путем внесения в уставный капитал АО «Орелгортеплоэнерго».

Из пояснений правительства также следует, что в 2023 году прогнозируется получение дохода от приватизации объектов, расположенных в Орле на улице Молдавской и в селе Муравль Троснянского района. Их рыночная стоимость оценивается в 52,416 миллиона рублей, причем 41,619 миллиона рублей составляет рыночная цены земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие приватизации. Кстати, до внесения поправок доходы от приватизации ожидались в объеме 76,733 миллиона рублей.

ИА «Орелград»