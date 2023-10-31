Орловца осудили за попытку подкупить гаишника

Попытка дачи взятки сотруднику полиции обернулась для водителя приговором.

В Орловской области Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Как уточнили в пресс-службе суда, на мужчину было заведено сразу два уголовных дела. В первом случае его обвинили по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Второе дело было возбуждено в рамках части 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). С учетом личности подсудимого, суд назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 процентов в доход государства и с лишением права управления транспортными средствами сроком 2 года 6 месяцев.

Кроме того, у подсудимого конфискован автомобиль, но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Такое наказание ливенец понес за события, произошедшие в июле 2023 года. В тот день сотрудник ДПС остановил для проверки документов автомобиль, двигавшийся по дороге в деревне Пешково. Полицейский обратил внимание на то, что у водителя имеются внешние признаки алкогольного опьянения. Мужчина был отстранен от управления автомобилем, а проведенное затем освидетельствование показало, что он действительно был нетрезв.

«При проверке документов было установлено, что водитель в 2015 году был привлечен за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и лишен водительских прав на 1,5 года, – пояснили также в пресс-службе суда. – Однако водительские права он не сдал и административное наказание в виде лишения права управления автомобилем не отбыл. Мужчина не сделал для себя должных выводов и вновь сел за руль автомобиля в алкогольном опьянении».

Более того, он пытался дать взятку сотруднику ДПС, положив 5000 рублей в пластиковый бардачок служебного автомобиля. Взамен он попросил полицейского не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении. Однако сотрудник ДПС отказался принять взятку и сообщил о данном факте в полицию. Кстати, подсудимый в судебном заседании свою вину признал полностью.

ИА «Орелград»