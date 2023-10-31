Правительству Орловской области разрешили брать кредиты

Утверждена программа государственных заимствований.

Орловский облсовет народных депутатов в рамках верстки бюджета региона на плановый трехлетний период утвердил программу государственных внутренних заимствований Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Документом, в частности, правительству региона разрешается в пределах утвержденной программы принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам торгов.

При этом верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года утвержден в сумме 21,521 миллиарда рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 21,172 миллиарда рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 19,983 миллиарда рублей. Верхний предел государственного внешнего долга Орловской области на 1 января 2025 года утвержден в сумме 36,993 миллиона евро, или 1,635 миллиарда рублей.

Государственный долг на 1 января 2024 года прогнозируется в объеме 24,296 миллиарда рублей, что составит 78,5 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. По данным правительства региона, в 2024 году планируется сокращение государственного долга на сумму 1,139 миллиарда рублей. Ожидается, что по состоянию на 1 января 2025 года он составит 72,6 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Кстати, Орловский облсовет народных депутатов также установил предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области. В 2024 году он составит 131,182 миллиона рублей. В эту сумму войдут обязательства по уплате процентов по взятым регионом кредитам из федерального бюджета, процентов за рассрочку по мировым соглашениям, заключенным регионом еще в 2005 году, процентов за рассрочку по кредиту из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Орловской области и так далее.

ИА «Орелград»